АЭС "Балхаш" в Казахстане относится к проектам нового поколения III+, которые разрабатывались с учетом самых строгих международных требований по ядерной безопасности. По словам специалистов, в таких проектах ключевая роль отводится не только оборудованию, но и самой логике построения системы безопасности. Об этом сообщили в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ в ТОО "Казахстанские атомные электрические станции".

Основным принципом является глубокоэшелонированная защита, при которой безопасность обеспечивается несколькими независимыми барьерами и системами.

"Современная АЭС оснащается пассивными системами безопасности, которые не зависят от действий персонала или наличия электроэнергии. Это принципиально отличает ее от станций предыдущих поколений, где безопасность в большей степени опиралась на активные системы и человеческий фактор", – заявили в ведомстве.

Насколько станция устойчива к внешним угрозам

Эксперты отмечают, атомная электростанция проектируется так, чтобы выдерживать самые разные внешние воздействия, включая землетрясения, наводнения, экстремальную жару и морозы, сильный ветер, а также другие редкие, но возможные события.

Стоит отметить, все основные здания станции, особенно реакторное здание, имеют большой запас прочности и рассчитаны на нагрузки, превышающие те, которые реально возможны для выбранной площадки. Оборудование, отвечающее за безопасность, размещается в защищенных сооружениях, чтобы выход из строя одного элемента не повлиял на работу всей системы.

По словам специалистов ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", даже при серьезных внешних воздействиях станция способна автоматически остановить реактор и удерживать его в безопасном состоянии. Это позволяет защитить людей и окружающую среду в любых ситуациях.

Как будет обеспечиваться контроль за безопасностью АЭС?

"Безопасность эксплуатации обеспечивается постоянным контролем нейтронно-физических параметров активной зоны, теплогидравлических характеристик первого и второго контуров, а также радиационной обстановки на площадке и в санитарно-защитной зоне. Система радиационного мониторинга включает автоматизированные посты наблюдения с передачей данных в режиме реального времени", – говорится в официальном сообщении.

По данным ведомства, эксплуатация станции будет осуществляться в рамках национальной системы ядерного регулирования и требований стандартов безопасности МАГАТЭ, с обязательным лицензированием, регулярными инспекциями и анализом безопасности.

К слову, информация в объёме, установленном законодательством о радиационной обстановке, результатах проверок и выполнении требований безопасности будет доступна надзорным органам и общественности Казахстана.

Как АЭС будет защищена от аварий?

Полная потеря электроснабжения предусматривается в проекте как один из расчетных сценариев. В этом случае реактор автоматически останавливается и переводится в подкритическое состояние, исключающее дальнейшее развитие аварии.

"Отвод остаточного тепла обеспечивается пассивными системами охлаждения, работающими за счет естественной циркуляции теплоносителя. Эти системы не требуют насосов, источников питания или управляющих сигналов. Их задача – длительное время поддерживать безопасные параметры реакторной установки, даже при отсутствии вмешательства человека", – сообщили в профильном ведомстве.

Так же в проекте предусмотрены аварийные дизель-генераторы. Они запускаются автоматически, без участия персонала и предназначены не для "поддержания работы", а исключительно для гарантированного питания критически важных систем безопасности в условиях тяжелых отказов, с расчётом на длительную автономную работу.

Системы предусмотренные для защиты населения

В ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" сообщают, что на АЭС предусматривается многоуровневая система защиты, задача которой не допустить выхода радиоактивных веществ в окружающую среду и обеспечить безопасность населения.

В первую очередь радиация удерживается внутри ядерного топлива, герметичных оболочек топливных элементов, корпуса реактора и защитной оболочки реакторного здания из железобетона. Эти барьеры рассчитаны на высокие мощности дозы, экстремальные давления и температуры.

Дополнительно на современной АЭС применяются специальные системы фильтрации и очистки воздуха. Даже в аварийных режимах возможные газовые выбросы проходят через многоступенчатые фильтры, включая высокоэффективные аэрозольные и угольные фильтры. Они задерживают радиоактивные аэрозоли и радионуклиды, не позволяя им попасть в окружающую среду.

Кроме того, предусматриваются автоматические системы безопасности и управления авариями. Они обеспечивают охлаждение активной зоны, снижение давления и температуры, контроль водорода и сохранение герметичности защитных барьеров. Совместная работа всех барьеров, фильтрации и аварийных систем позволяет надежно защитить население и окружающую среду даже в сложных ситуациях.

К слову, при аварийных режимах может образовываться водород. Если его не контролировать, он способен накапливаться и взрываться. Контроль водорода нужен, чтобы он не скапливался, не создавал взрыва и не повреждал защитные конструкции, которые удерживают радиацию внутри станции.