Какие трассы обновят в этом сезоне в Казахстане
В 2026 году в Казахстане планируется ремонт 122 объектов республиканских трасс. Работы сосредоточены на юге и западе страны
В этом году казахстанские водители смогут оценить результаты масштабного дорожного сезона: по всей стране запланирован ремонт более 120 объектов, включая ключевые трассы и транспортные коридоры, передает BAQ.kz со ссылкой на Минтранспорта.
Масштабные проекты по среднему ремонту
На текущий момент активные дорожные работы ведутся в южных и западных регионах Казахстана. В северных областях реализация проектов начнется по мере улучшения погодных условий. Сейчас там проводится подготовка к строительному сезону - заготовка материалов, мобилизация техники и персонала.
В 2026 году в рамках инициативы Главы государства по среднему ремонту планируется охватить 122 объекта. Из них 73 объекта являются переходящими с 2025 года, а ещё 49 — новые.
Маршруты ремонта включают ключевые транспортные коридоры страны, такие как:
- Жезказган - Петропавловск
- Алматы - Шелек - Хоргос
- Атырау - Уральск
- Астана - Ерейментау - Шидерты
«Мы уделяем особое внимание маршрутам, которые связывают регионы между собой и с соседними государствами. Это позволит улучшить транспортное сообщение и повысить безопасность на дорогах», - отметил представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Капитальный ремонт и завершение объектов
Параллельно ведется капитальный ремонт дорог. В 2026 году планируется завершить работы на 25 объектах, 20 из которых являются переходящими с прошлого года. Подрядные организации определены по всем объектам, что обеспечивает слаженную работу на каждом направлении.
«Наша цель - обеспечить качественные и безопасные дороги для водителей по всей стране. Ремонт проводится как на крупных трассах, так и на направлениях, соединяющих населенные пункты», - добавили в министерстве.
Работы будут продолжаться в течение всего строительного сезона, с фокусом на модернизацию и повышение уровня местного содержания при строительстве и ремонте.
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Казахстанцам упростили получение пенсионных выплат
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад