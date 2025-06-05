Наибольший вклад в инфляцию в Казахстане сегодня вносят услуги, как регулируемые, например, тарифы ЖКХ, так и нерегулируемые, такие как парикмахерские, гостиницы и другие. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, передаёт корреспондент BAQ KZ.

По словам Сулейменова, если средняя инфляция в стране составляет 11,3%, то рост цен на услуги достигает 16%.

"Услуги, в отличие от товаров, это такой очень интересный показатель, потому что услуги же не вещественные, они потребляются на месте. Если товары ты можешь пересмотреть и купить импортный товар подешевле, либо ещё какой-то, то услуга местная, она отечественная, и она лучше всего показывает избыточный спрос. То есть если в экономике много денег, то быстрее всего растут услуги в условиях отсутствия шоков и предложения", - пояснил он.

Среди причин удорожания продовольствия глава Нацбанка назвал рост цен на картофель, сахар, мясо. Они растут достаточно быстро.

Также на продовольственную инфляцию влияет курс рубля: около 45% продовольственного импорта поступает из России. Усиление рубля на фоне геополитических факторов автоматически делает импорт из РФ дороже для Казахстана.

Тимур Сулейменов подробно остановился на принимаемых мерах для сдерживания инфляции.

"Есть большая системная мера. Это – переход к контрциклической фискальной политике. То есть, когда экономика развивается быстро и хорошо, меньше денег со стороны бюджета вливать в экономику. И наоборот, если экономика сама по себе свой органический рост притормаживает, тогда, наоборот, помогать этому росту со стороны правительства. У них очень четкое понимание есть. И в бюджетном, и налоговом кодексе, и других документах мы видим, что это будет закладываться. Надеюсь, что в проекте бюджета 2026 года это будет полностью реализовано. Это системная мера. Её эффект сразу не увидишь", - пояснил Сулейменов.

Вторая мера – инструмент МРТ. Это механизм по "связыванию" структурной ликвидности – около 7,5 трлн тенге, которые сейчас не используются эффективно в экономике. Увеличение ставок по МРТ позволяет убрать лишние деньги с рынка без дополнительной эмиссии.

Третий блок мер – ограничения на потребительское кредитование.

"Потребительское кредитование растёт на фоне спроса и поведенческих факторов. Росло оно последние пять лет по 30% в год, гораздо быстрее, чем номинальный рост заработных плат и ВВП. Там есть если не перегрев, то признаки перегрева, которые мы бы не хотели проморгать", - отметил глава Нацбанка.

Сейчас вводятся секторальные и контрциклические буферы и меры микропруденциального регулирования, чтобы не допустить перегрева.

Четвертая мера – пересмотр этапности тарифной реформы. Национальный банк вместе с правительством планирует обсудить возможные корректировки в темпах проведения реформ, особенно в части регулируемых услуг.