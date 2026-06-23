32 источника "зеленой" энергии построят в Казахстане

В Казахстане намерены активнее использовать потенциал водохозяйственных объектов для выработки "зеленой" энергии.

В рамках дорожной карты по развитию малой гидроэнергетики РГП "Казводхоз" определило 32 объекта, где планируется строительство малых гидроэлектростанций.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для строительства малых ГЭС на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай.

Параллельно специалисты проводят необходимые расчеты еще по 23 проектам. В числе приоритетных объектов – Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области, магистральный канал «Аяк-Кунчан» в области Жетісу и Большой Келесский магистральный канал в Туркестанской области.

Еще один проект будет реализован с участием частного инвестора. Для строительства малых ГЭС на транзитных участках Большого Алматинского канала в Енбекшиказахском районе РГП "Казводхоз" уже подписало соответствующий меморандум.

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, после реализации всех запланированных проектов объекты предприятия смогут вырабатывать до 30 МВт электроэнергии.

Сегодня на балансе "Казводхоза" уже работают три малые гидроэлектростанции – на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, Интумакском водохранилище в Карагандинской области и гидроузле "Достык" на реке Хоргос.

Развитие малой гидроэнергетики позволит повысить эффективность использования водохозяйственной инфраструктуры и увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.