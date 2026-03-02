В Акмолинской области многодетным матерям, награждённым государственными наградами, выплатят единовременную социальную помощь к Международному женскому дню. Размер выплат будет зависеть от района и составит от 2 до 5 МРП, передает корреспондент BAQ.KZ.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №523 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления её размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», местные представительные органы ежегодно оказывают единовременную социальную помощь к праздничным и памятным датам.

Одной из таких дат является Международный женский день — 8 марта. В этот период в Акмолинской области предусмотрены выплаты многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также ранее получившим звание «Мать-героиня» или награждённым орденами «Материнская слава» I и II степени.

Размер помощи устанавливается решениями местных маслихатов и составляет от 3 до 5 месячных расчётных показателей (МРП). В денежном выражении это примерно от 12 975 до 21 625 тенге.

В отдельных регионах Акмолинской области предусмотрены разные размеры выплат. Так, в Кокшетау, Степногорске, Косшы, а также в Бурабайском и Есильском районах размер социальной помощи составит 5 МРП (21 625 тенге).

В Аршалинском, Биржан сал, Жаксынском, Жаркаинском, Зерендинском и Целиноградском районах выплата предусмотрена в размере 3 МРП (12 975 тенге).

В Сандыктауском районе размер помощи составит 2 МРП (8 650 тенге).

По данным местных органов, в 2026 году к Международному женскому дню планируется оказать социальную помощь 3 849 многодетным матерям. На эти цели в регионе предусмотрено 73,9 млн тенге.