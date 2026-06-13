Какие выводы должна сделать сборная Казахстана перед матчами Лиги наций

Сборная Казахстана провела два товарищеских матча. Подопечные Талгата Байсуфинова завершили матч с Арменией вничью (1:1), а Венгрии казахстанцы уступили (1:3).

В сентябре сборную Казахстана ждут два выездных матча в рамках Лиги наций УЕФА. 26 сентября команда сыграет против Фарерских островов, а 29 сентября – против Словакии.

Какие главные выводы должна сделать команда по итогам прошедших двух игр? Об этом корреспондент BAQ.KZ побеседовала с экспертами.

Закономерная ничья

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов оценил результаты товарищеских матчей сборной Казахстана против Армении и Венгрии. По его словам, ничья с Арменией выглядела закономерной, а поражение от Венгрии объяснимо уровнем соперника.

"Первая игра с Арменией получилась для нас неплохой в плане того, что мы не проиграли. Если первый тайм остался за армянами, то во втором тайме мы смогли забить гол. В целом по уровню футболистов мы с Арменией примерно одинаковые. Ничья, может быть, закономерна, хотя обе команды старались победить", – сказал Есмагамбетов.

Отдельно он отметил матч против Венгрии, где соперник, по его мнению, был явным фаворитом.

"С Венгрией было понятно, что однозначным фаворитом были венгры. Если в первом тайме наши где-то огрызались, где-то держали темп, то во втором тайме, к сожалению, уже не смогли. Венгры выиграли по праву, однозначно они сильнее, и у них очень много хороших игроков", – отметил ветеран.

Есмагамбетов также высказался о приглашении молодых футболистов в национальную команду. Он считает, что часть молодых игроков пока могла бы принести больше пользы молодежной сборной.

"Я все понимаю: журналисты и блогеры отмечают молодое поколение, молодых ребят. Это, конечно, хорошо. Но эти молодые игроки могли бы принести большую пользу нашей молодежной сборной, которая уже 9 или 10 матчей никого не может выиграть. Я думаю, они должны играть по своему возрасту и приносить пользу нашим молодежным и юношеским командам", – заявил он.

По его мнению, в главной сборной должны играть футболисты, готовые давать результат уже сейчас.

"В национальной сборной должны играть игроки, которые не просто “не испортили игру”. Там должны быть ребята, которые приносят конкретную пользу. Не так, чтобы: “О, не испортил, вышел на 15 минут”. Так не должно быть. С одной стороны, хорошо, что есть молодые игроки, но они еще не готовы решать высокие задачи", – подчеркнул Есмагамбетов.

Говоря о выводах перед осенними матчами, ветеран отметил, что тренерскому штабу важно определиться с костяком команды.

"Тренерский штаб должен провести анализ и определиться в первую очередь с костяком команды. Должен быть костяк: кто будет играть и кто к осени будет на 100 % готов выдавать результат. В сборной должны играть лучшие на данный момент игроки, а не на перспективу", – сказал он.

Есмагамбетов добавил, что результат для национальной команды остается ключевым фактором.

"Если у сборной не будет результата, она будет считаться проваленной. Как бы там ни говорили: молодые, через год, через два, через десять лет будет результат. Нет. Все решается сегодня и сейчас. Должны играть лучшие игроки, независимо от возраста, которые могут дать результат сейчас", – заключил он.

"Акцент должен быть не только на счете"

Спортивный журналист Касымжан Мукатаев оценил выступление сборной Казахстана в двух товарищеских матчах – против Армении в Ереване и Венгрии на выезде. По его словам, главным итогом этих встреч стали не результаты, а возможность проверить молодых футболистов и ближайший резерв национальной команды.

"Что бы я отметил в составе сборной на два этих матча? Это появление молодых футболистов: Жаслана Амира, Максата Абраева, Мажана Токтабая. В целом такие матчи, я думаю, как раз и созданы для того, чтобы проверить будущие резервы нашей сборной: насколько они готовы сейчас помочь, насколько они готовы уже играть во взрослый футбол. Такие матчи служат хорошей проверкой", – отметил Мукатаев.

Эксперт считает, что не стоит делать акцент только на счете.

"Что касается результатов двух матчей: матч в Ереване завершился со счетом 1:1, матч в Венгрии – 3:1. В целом я бы не стал зацикливаться на результате, потому что он сейчас нам не важен. Нам сейчас важно именно обкатать молодежь, проверить силы на фоне таких неплохих, крепких сборных. В целом, мне кажется, Талгат Маруанович с этой задачей справился", – сказал он.

Мукатаев считает, что даже поражение во втором матче может быть полезным для тренерского штаба.

"Результат во втором матче, скажем так, не положительный, но зато мы увидели, как молодые футболисты нашей сборной справляются с давлением и как они выглядят на европейском уровне. Тренерский штаб Талгата Маруановича будет делать свои выводы. И это очень важно перед осенними матчами", – добавил спортивный блогер.

Он также отметил, что молодым игрокам нужно давать больше игрового времени, но при этом полностью списывать ветеранов пока рано.

"Хотелось бы, чтобы молодым футболистам давали больше игрового времени. Чтобы такие футболисты, как Сергей Малый и Исламбек Куат, уже потихоньку начинали открывать путь молодым футболистам, давать им дорогу. Но гол Сергея Малого головой дает понять, что у наших ветеранов еще есть порох в пороховницах. Иногда они все-таки нужны в подобных матчах, где надо решить эпизод", – заявил Мукатаев.

По словам блогера, ему понравился настрой игроков сборной Казахстана.