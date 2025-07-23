Жарко? Жители столицы столкнулись с небывалым зноем, который одинаково плохо переносится как на улице, так и в помещениях. Даже там где есть кондиционер. С одной стороны - повод для радости, особенно в городе, где почти никогда не бывает нормального лета. С другой... судите сами. Климат стремительно меняется. Взять даже ситуацию на Каспии, где вода отходит от прежних берегов. Быть может, мы уже сейчас ощущаем на себе климатические изменения, о которых не раз предупреждал Президент страны Касым-Жомарт Токаев? В этом репортаже журналист BAQ.kz узнал как мы с вами приближаем незавидное будущее.