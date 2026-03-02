Согласно консультативному синоптическому прогнозу, март 2026 года в Казахстане ожидается тёплым и с повышенным количеством осадков, передает BAQ.KZ.

Температура воздуха на большей части страны прогнозируется выше климатической нормы примерно на 1 градус. Около нормы показатели ожидаются в юго-восточных регионах - на большей части области Жетысу, в юго-восточной части Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, а также на крайнем юго-востоке области Абай.

Количество осадков в большинстве регионов предполагается выше нормы. Близким к средним значениям оно будет в Актюбинской и области Улытау, на большей части Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской областей, а также на востоке Западно-Казахстанской и Атырауской, на севере Туркестанской и Жамбылской областей.

В течение месяца ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки, местами сильные. В северной половине страны они преимущественно будут в виде снега, на западе и юге - в виде дождя и мокрого снега. Возможны усиление ветра с метелями, туманы и гололёд.

Первая половина марта пройдёт с чередованием морозных дней и оттепелей. В северных, восточных и центральных регионах месяц фактически станет продолжением зимы - с по-зимнему холодной погодой, снегопадами и метелями. В первой декаде температура ночью будет постепенно повышаться от -28…-38°С до -5…-10°С, днём - от -10…-20°С до 0…-8°С, однако в конце декады ожидается новое похолодание.

В западных регионах март также будет переменчивым: прогнозируется чередование похолоданий и потеплений. В южной половине страны в первой декаде температура днём может достигать +5…+15°С.

Во второй и третьей декадах на севере, в центре и на востоке возможны колебания температуры ночью от -3…+2°С до -15°С, местами до -20…-25°С, днём - от +5…+13°С до 0…-8°С. В юго-западных и южных регионах в отдельные дни воздух прогреется до +13…+22°С, на крайнем юге - до +27°С. При этом под влиянием антициклона возможны кратковременные волны холода.