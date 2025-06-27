На совместном заседании палат Парламента был поднят вопрос об ожидаемых поступлениях от нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Депутат Татьяна Савельева напомнила представителям правительства, что ранее в ходе обсуждения реформ заявлялось: за счет нового кодекса в бюджет будет поступать дополнительно порядка 4-5 трлн тенге ежегодно. Однако, по ее словам, эти прогнозы сегодня не подтверждаются. Она поинтересовалась, с чем это связано, не являются ли причиной многочисленные налоговые льготы.

На вопрос ответил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Он пояснил, что формирование бюджета на ближайшие три года уже началось, и предельные лимиты расходов определены на основе макроэкономических параметров. Однако ключевая база для расчетов – данные за 2024 год – будет окончательно сформирована лишь в августе, после публикации статистики. Только тогда можно будет говорить о более точных прогнозах.

"По предварительным расчетам, дополнительные поступления от введения нового Налогового и Бюджетного кодексов составят около 3-3,5 трлн тенге. Эти цифры включают не только эффект от налоговых изменений, но и общий рост экономики", – отметил Амрин.

Он напомнил, что впервые за последние 12 лет в Казахстане зафиксирован экономический рост в 6% по итогам пяти месяцев текущего года, несмотря на влияние внешних факторов - геополитики и колебаний цен на нефть и сырье.

Окончательные расчеты по доходам бюджета ожидаются в сентябре, после получения полной статистики за первое полугодие.