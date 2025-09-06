КАМАЗ против природы: в Актау наказали водителя за незаконный сброс мусора
Нарушителя оштрафовали.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау поймали водителя грузовика, который решил сэкономить на свалке и выбросил мусор прямо у озера Кіші Оймаш, передает BAQ.KZ. Строительные отходы и бытовой хлам оказались на берегу, но на нарушителя уже ждал участковый инспектор. Капитан полиции Багытжан Арысов составил протокол по статье 505 КоАП РК — "Нарушение правил благоустройства городов и населённых пунктов". Водитель получил штраф, а его машина отправилась на штрафстоянку.
Призываю жителей и водителей соблюдать чистоту и порядок в Актау. Сбрасывать мусор в запрещённых местах — это не только нарушение закона, но и серьёзный вред окружающей среде, — отметил полицейский.
В акимате города напомнили: порядок и чистота начинаются с каждого.
Берегите природу и город, где вы живёте. Только совместными усилиями мы сможем сохранить Актау чистым, — говорится в обращении.
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает 126-летие
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"
- Школьница покончила с собой в Алматы