В Актау поймали водителя грузовика, который решил сэкономить на свалке и выбросил мусор прямо у озера Кіші Оймаш, передает BAQ.KZ. Строительные отходы и бытовой хлам оказались на берегу, но на нарушителя уже ждал участковый инспектор. Капитан полиции Багытжан Арысов составил протокол по статье 505 КоАП РК — "Нарушение правил благоустройства городов и населённых пунктов". Водитель получил штраф, а его машина отправилась на штрафстоянку.

Призываю жителей и водителей соблюдать чистоту и порядок в Актау. Сбрасывать мусор в запрещённых местах — это не только нарушение закона, но и серьёзный вред окружающей среде, — отметил полицейский.

В акимате города напомнили: порядок и чистота начинаются с каждого.