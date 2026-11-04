Камеральный контроль: в каком случае налогоплательщикам могут заблокировать счета

Расхождения между налоговой отчётностью и данными о поступлениях могут обернуться приостановлением расходных операций по банковским счетам. Однако причина не в самом камеральном контроле, а в том, что налогоплательщик не ответил на направленное ему уведомление в установленный срок.

Органы государственных доходов проводят камеральный контроль на основании сведений банков второго уровня, в том числе о поступлениях через POS-терминалы и мобильных переводах. Если эти данные не совпадают с налоговой отчётностью, налогоплательщику направляют уведомление.

Такие уведомления были направлены в сентябре. На их исполнение отводится 30 рабочих дней (45 календарных дней) с даты доставки в кабинет налогоплательщика. Если в этот срок ответ не поступит, расходные операции по счетам могут приостановить.

При этом исполнить уведомление можно одним из двух способов:

представить дополнительную налоговую отчётность и уплатить налоги;

либо направить пояснение с указанием причин выявленных расхождений.

После ответа на уведомление приостановление отменяется, и банковские счета снова становятся доступными для расходных операций.

Проверить наличие уведомления и направить ответ можно через личный кабинет налогоплательщика.