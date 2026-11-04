Камеральный контроль: в каком случае налогоплательщикам могут заблокировать счета
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Расхождения между налоговой отчётностью и данными о поступлениях могут обернуться приостановлением расходных операций по банковским счетам. Однако причина не в самом камеральном контроле, а в том, что налогоплательщик не ответил на направленное ему уведомление в установленный срок.
Органы государственных доходов проводят камеральный контроль на основании сведений банков второго уровня, в том числе о поступлениях через POS-терминалы и мобильных переводах. Если эти данные не совпадают с налоговой отчётностью, налогоплательщику направляют уведомление.
Такие уведомления были направлены в сентябре. На их исполнение отводится 30 рабочих дней (45 календарных дней) с даты доставки в кабинет налогоплательщика. Если в этот срок ответ не поступит, расходные операции по счетам могут приостановить.
При этом исполнить уведомление можно одним из двух способов:
- представить дополнительную налоговую отчётность и уплатить налоги;
- либо направить пояснение с указанием причин выявленных расхождений.
После ответа на уведомление приостановление отменяется, и банковские счета снова становятся доступными для расходных операций.
Проверить наличие уведомления и направить ответ можно через личный кабинет налогоплательщика.
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