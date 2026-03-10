Ранее некоторые нарушения фиксировались сотрудниками полиции только при непосредственном наблюдении. Теперь же их смогут регистрировать и автоматические системы. С 12 марта использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности будут фиксироваться современными камерами и автоматическими системами. О внесённых изменениях в законодательство старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Акбота Боранова рассказала в ответе на запрос редакции BAQ.KZ.

Какие изменения внесены в закон

Органы внутренних дел усиливают профилактические меры по обеспечению безопасности граждан и поддержанию общественного порядка.

В этих целях внесены изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях. Новые нормы приняты в рамках Цифрового кодекса и вступают в силу с 12 марта.

По словам специалистов, изменения связаны с развитием технологий и цифровизацией государственных услуг. Это позволит шире применять современные технические возможности при контроле дорожного движения.

Новых запретов нет - усилен контроль

Изменения в законодательстве не вводят для водителей новых требований или дополнительных ограничений. Все действующие правила остаются прежними.

Главное отличие - расширение способов выявления правонарушений. Если ранее некоторые нарушения фиксировались только при непосредственном наблюдении сотрудников полиции, теперь их смогут выявлять и автоматические системы.

Например, камеры смогут фиксировать использование телефона за рулём или отсутствие ремня безопасности.

Какие нарушения камеры фиксировали раньше

До настоящего времени автоматические системы в основном фиксировали шесть видов нарушений правил дорожного движения. К ним относятся:

- превышение установленной скорости,

- проезд на запрещающий сигнал светофора,

- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,

- выезд на встречную полосу,

- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части,

- непредоставление преимущества пешеходам.

Другие правонарушения чаще всего выявлялись при участии сотрудников полиции.

Три способа фиксации правонарушений

Согласно новым изменениям, предусмотрено несколько механизмов выявления правонарушений.

Первый - камеры видеонаблюдения. Установленные на улицах и дорогах камеры продолжат контролировать дорожное движение.

Второй - автоматические системы фиксации. Они способны выявлять правонарушения, для которых не требуется специальное измерение. Например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время управления автомобилем.

Третий способ - контроль через государственные базы данных.

Единый реестр административных правонарушений будет интегрирован с другими государственными информационными системами, что позволит автоматически выявлять некоторые нарушения, связанные с документами.

Так, система сможет автоматически фиксировать отсутствие страхового полиса, просроченный техосмотр или истёкший срок разрешения на хранение оружия.

В некоторых случаях водителей будут предупреждать

Новая система не ограничится только штрафами. По ряду правонарушений предусмотрена возможность автоматического предупреждения.

Ранее в таких ситуациях требовалось участие сотрудника полиции и оформление административного материала вручную. Теперь система сможет автоматически выносить предупреждения, например, за создание затора на дороге или неправильное использование внешних световых приборов.

Камеры не будут штрафовать пешеходов

В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ распространялась информация о том, что автоматические камеры смогут привлекать к ответственности пешеходов. Однако это не соответствует действительности.

По словам специалистов, такие системы предназначены исключительно для фиксации нарушений правил дорожного движения со стороны водителей.