Что изменится с 12 марта для водителей в Казахстане
Органы внутренних дел усиливают профилактические меры по обеспечению безопасности граждан и поддержанию общественного порядка.
Ранее некоторые нарушения фиксировались сотрудниками полиции только при непосредственном наблюдении. Теперь же их смогут регистрировать и автоматические системы. С 12 марта использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности будут фиксироваться современными камерами и автоматическими системами. О внесённых изменениях в законодательство старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Акбота Боранова рассказала в ответе на запрос редакции BAQ.KZ.
Какие изменения внесены в закон
В этих целях внесены изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях. Новые нормы приняты в рамках Цифрового кодекса и вступают в силу с 12 марта.
По словам специалистов, изменения связаны с развитием технологий и цифровизацией государственных услуг. Это позволит шире применять современные технические возможности при контроле дорожного движения.
Новых запретов нет - усилен контроль
Изменения в законодательстве не вводят для водителей новых требований или дополнительных ограничений. Все действующие правила остаются прежними.
Главное отличие - расширение способов выявления правонарушений. Если ранее некоторые нарушения фиксировались только при непосредственном наблюдении сотрудников полиции, теперь их смогут выявлять и автоматические системы.
Например, камеры смогут фиксировать использование телефона за рулём или отсутствие ремня безопасности.
Какие нарушения камеры фиксировали раньше
До настоящего времени автоматические системы в основном фиксировали шесть видов нарушений правил дорожного движения. К ним относятся:
- превышение установленной скорости,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
- выезд на встречную полосу,
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части,
- непредоставление преимущества пешеходам.
Другие правонарушения чаще всего выявлялись при участии сотрудников полиции.
Три способа фиксации правонарушений
Согласно новым изменениям, предусмотрено несколько механизмов выявления правонарушений.
Первый - камеры видеонаблюдения. Установленные на улицах и дорогах камеры продолжат контролировать дорожное движение.
Второй - автоматические системы фиксации. Они способны выявлять правонарушения, для которых не требуется специальное измерение. Например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время управления автомобилем.
Третий способ - контроль через государственные базы данных.
Единый реестр административных правонарушений будет интегрирован с другими государственными информационными системами, что позволит автоматически выявлять некоторые нарушения, связанные с документами.
Так, система сможет автоматически фиксировать отсутствие страхового полиса, просроченный техосмотр или истёкший срок разрешения на хранение оружия.
В некоторых случаях водителей будут предупреждать
Новая система не ограничится только штрафами. По ряду правонарушений предусмотрена возможность автоматического предупреждения.
Ранее в таких ситуациях требовалось участие сотрудника полиции и оформление административного материала вручную. Теперь система сможет автоматически выносить предупреждения, например, за создание затора на дороге или неправильное использование внешних световых приборов.
Камеры не будут штрафовать пешеходов
В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ распространялась информация о том, что автоматические камеры смогут привлекать к ответственности пешеходов. Однако это не соответствует действительности.
По словам специалистов, такие системы предназначены исключительно для фиксации нарушений правил дорожного движения со стороны водителей.