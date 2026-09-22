Камеры через каждый километр и новые дороги: что изменится на трассах Казахстана

До конца 2026 года в Казахстане планируют завершить ремонт и ввести в эксплуатацию свыше 2 тыс. километров дорог республиканского значения. Всего дорожными проектами охвачено 70 объектов. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Средний ремонт сейчас проводится еще на 141 объекте общей протяженностью 4 242 километра. Половину из них планируют завершить до конца года.

При этом изменились требования к качеству работ. Гарантийный срок на средний ремонт дорог увеличили с двух до пяти лет.

«За последние три года также изменился подход к технологии среднего ремонта. Ранее обновлялся только изношенный верхний слой дорожного покрытия. Сейчас укрепляется верхний слой основания дороги, после чего укладываются два слоя асфальтобетона», – рассказал Дархан Иманашев.

В стране также увеличивается протяженность дорог высоких технических категорий. Сейчас к I категории относятся 4 388 км дорог, ко II категории – 7 017 км. Разделение встречных потоков позволяет снизить риск лобовых столкновений.

Камеры будут устанавливать через каждый километр

Параллельно на республиканских трассах внедряют новые системы безопасности.

Видеомониторинг с камерами через каждый километр уже действует на трассах Астана – Темиртау и Алматы – Конаев. Аналогичная система устанавливается на участке Астана – Щучинск.

Только на трассе Астана – Темиртау камеры зафиксировали более 4 тыс. случаев, представлявших угрозу безопасности движения.

При резком ухудшении погоды ограничения движения теперь могут вводиться за три-четыре часа до начала непогоды. Информация автоматически обновляется в сервисах Yandex, 2ГИС и inDrive.

За перегруженными грузовиками следят автоматически

Для борьбы с перегрузом на дорогах работают 46 автоматизированных станций весогабаритного контроля.

Также прорабатывается введение ответственности за намеренное уклонение от контроля – например, объезд таких станций или сокрытие государственных номеров.

На 22 платных участках дорог установлены лазерные устройства, световозвращающие элементы и противоослепляющие экраны. Кроме того, обустроено около 3 тыс. километров ограждений от выхода скота на проезжую часть и 530 специальных переходов.

ДТП стало меньше, несмотря на рост трафика

По данным «ҚазАвтоЖол», за восемь месяцев 2026 года интенсивность движения на республиканских трассах выросла в среднем на 30%.

При этом количество ДТП сократилось на 10%, число погибших – на 14%, а пострадавших – на 11%.

Сейчас вдоль республиканских трасс работают 1 429 объектов придорожного сервиса. На участке Астана – Темиртау также в пилотном режиме запустили специальные автомобили технической помощи. Они уже помогли 102 водителям.