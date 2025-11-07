В столице Казахстана, в средней общеобразовательной школе №107, сделан большой шаг в сторону цифрового будущего: учебное заведение проекта "Келешек мектебі" полностью перешло на цифровую систему и внедрило инновационные технологии в образовательный процесс, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Сегодня школа выводит дисциплину и учебную организацию на новый уровень, сочетая современное обучение с передовыми средствами контроля и безопасности.

На территории школы установлена система видеонаблюдения с искусственным интеллектом, способная отслеживать поведение учащихся как внутри, так и за пределами классов. Система моментально фиксирует нарушения и сомнительные действия, а при возникновении конфликтных ситуаций автоматически направляет видеозапись руководству школы. Как отмечается на официальном сайте столичного акимата, "если к учащемуся применяет силу другой одноклассник или если он нарушает школьные правила, камера ИИ автоматически направляет видеозапись этого момента руководству школы".

Директор школы Айгуль Базарбаевна подчеркнула, что переход на цифровые технологии уже дал ощутимые результаты: "Наша школа - одна из первых, кто внедрил платформу искусственного интеллекта. Система позволяет не только повысить качество обучения, но и определить безопасность и дисциплину учащихся. Благодаря этой технологии снизилось количество правонарушений среди обучающихся".