Камиль Куруглиев завоевал серебро на чемпионате мира U20 по вольной борьбе
В копилке сборной Казахстана уже пять медалей
Сегодня, 05:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:13Сегодня, 05:13
75Фото: НОК РК
Казахстанский вольник Камиль Куруглиев стал серебряным призёром чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Самокове, Болгария, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
В весовой категории до 92 килограммов Куруглиев вышел в финал, где встретился с представителем Узбекистана Шерзодом Поёновым. Борьба выдалась напряжённой и завершилась минимальной победой соперника со счётом 3:2.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже пять медалей: золото у Едыге Касымбека (125 кг), бронзовые награды у Нурданата Айтанова (57 кг), Досжана Кульгайыпа (74 кг) и Самира Дурсунова (97 кг).
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- Мужчина устроил стрельбу во дворе столичного ЖК
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?