  20 Августа, 05:45

Камиль Куруглиев завоевал серебро на чемпионате мира U20 по вольной борьбе

В копилке сборной Казахстана уже пять медалей

Сегодня, 05:13
НОК РК
Сегодня, 05:13
Фото: НОК РК

Казахстанский вольник Камиль Куруглиев стал серебряным призёром чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Самокове, Болгария, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В весовой категории до 92 килограммов Куруглиев вышел в финал, где встретился с представителем Узбекистана Шерзодом Поёновым. Борьба выдалась напряжённой и завершилась минимальной победой соперника со счётом 3:2.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже пять медалей: золото у Едыге Касымбека (125 кг), бронзовые награды у Нурданата Айтанова (57 кг), Досжана Кульгайыпа (74 кг) и Самира Дурсунова (97 кг).

