Канада вложит до $392,5 млн в международный фонд по защите тропических лесов

Канада выделит до 560 млн канадских долларов (около 392,5 млн долларов США) в поддержку Фонда вечных тропических лесов (Tropical Forests Forever Facility), созданного по инициативе Бразилии. Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита АСЕАН в Маниле.

Как сообщают заубежные СМИ, средства планируется направлять в течение четырех лет. Они предназначены для защиты тропических лесов, сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата.

В ходе переговоров Карни и Лула да Силва также обсудили развитие двусторонних отношений, расширение торговли и сотрудничество в сферах критически важных полезных ископаемых, энергетики и обороны. Премьер-министр Канады поздравил бразильского лидера с переизбранием и отметил его вклад в борьбу с изменением климата.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности реформирования многосторонней системы для более эффективного решения глобальных проблем. По итогам встречи лидеры договорились поддерживать тесные контакты.

Бразилия остается крупнейшим торговым партнером Канады в Южной Америке. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг 14,7 млрд долларов. Обе стороны подтвердили намерение укреплять экономическое и оборонное сотрудничество, в том числе в рамках двустороннего соглашения в сфере обороны.

Фонд «Тропические леса навсегда» был запущен на климатическом саммите COP30 в Бразилии. Его цель — привлечь до 125 млрд долларов, из которых около 100 млрд долларов планируется получить от частных инвесторов. Вклад Канады должен помочь фонду начать работу и привлечь дополнительное государственное и частное финансирование.