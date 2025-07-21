Канадская компания заинтересовалась разработкой серебряных месторождений в Казахстане
Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Канадская горнодобывающая компания Silvercorp Metals Inc. рассматривает возможности геологоразведки и разработки месторождений серебра и других полезных ископаемых в стране в Казахстане, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в национальной компании Kazakh Invest. Делегация во главе с основателем и CEO Руи Фэном и президентом Лоном Шэйвером провела переговоры с представителями нацкомпании в Астане.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки и разработки месторождений цветных и драгоценных металлов с акцентом на устойчивое недропользование и передовые технологии. Silvercorp проявила интерес к открытию офиса в Казахстане и реализации проектов с применением международного опыта и цифровых решений.
Заместитель председателя правления Kazakh Invest Азамат Кожанов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных международных компаний и готов содействовать реализации инвестиционных проектов в горно-металлургическом секторе.
Диалог о сотрудничестве будет продолжен.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- В Актау обнажённый мужчина сорвался с 11 этажа и погиб
- Министр здравоохранения навестила хирурга, которого избил пациент в Костанае
- Президент Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама
- Глава Qazcontent рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ