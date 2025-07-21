Канадская горнодобывающая компания Silvercorp Metals Inc. рассматривает возможности геологоразведки и разработки месторождений серебра и других полезных ископаемых в стране в Казахстане, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в национальной компании Kazakh Invest. Делегация во главе с основателем и CEO Руи Фэном и президентом Лоном Шэйвером провела переговоры с представителями нацкомпании в Астане.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки и разработки месторождений цветных и драгоценных металлов с акцентом на устойчивое недропользование и передовые технологии. Silvercorp проявила интерес к открытию офиса в Казахстане и реализации проектов с применением международного опыта и цифровых решений.

Заместитель председателя правления Kazakh Invest Азамат Кожанов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных международных компаний и готов содействовать реализации инвестиционных проектов в горно-металлургическом секторе.

Диалог о сотрудничестве будет продолжен.