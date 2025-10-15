Мангистауская область Казахстана стала героем нового сюжета на международном телеканале BBC. Видеоролик под названием The alien lands once hidden beneath the ocean опубликован на платформе BBC Reel и посвящён удивительным природным ландшафтам и геологическому прошлому региона, передаёт BAQ.KZ.

В материале показаны инопланетные по своей красоте пейзажи Мангистау — плато, каньоны и скалы, сформировавшиеся миллионы лет назад на месте древнего океана. Авторы сюжета отмечают, что территория нынешнего западного Казахстана когда-то была дном моря, и именно это объясняет необычную структуру и рельеф региона, напоминающие внеземные ландшафты.

В выпуске также рассказывается о культурном и туристическом потенциале Мангистау, который становится всё более популярным среди путешественников благодаря своей уникальной природе и сочетанию истории, традиций и современных маршрутов.

Публикация BBC является значимым событием в продвижении туристического потенциала Казахстана на международной арене и способствует укреплению интереса зарубежной аудитории к природному и культурному наследию страны.

Напомним, что в июле текущего года постановлением Правительства Республики Казахстан утверждён Комплексный план по развитию туристской зоны "Маңғыстау" на 2025–2029 годы. Документ охватывает девять направлений и включает 102 мероприятия. План предусматривает масштабное развитие туристической инфраструктуры региона. Среди ключевых задач — обеспечение доступа к основным природным и культурным объектам: Бозжыра, Тамшалы, Жығылған, Торыш, Шақпақ-Ата, Саура, Қызылқұп. Особое внимание уделено развитию курортной зоны Кендірлі — строительству и реконструкции транспортных маршрутов, созданию инженерных сетей и объектов туристической инфраструктуры, включая аэропорт и автовокзал.