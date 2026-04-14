В области Ұлытау ликвидирован канал международного наркосбыта, действовавший через Telegram, передает BAQ.KZ.

Специальными прокурорами области Ұлытау пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков на территории Казахстана.

Установлено, что схема имела международный характер и включала устойчивую сеть участников, выполнявших функции поставки, фасовки и сбыта наркотиков. Вознаграждение они получали в криптовалюте.

Кроме того, одной из целей группы была системная вербовка граждан, в том числе молодежи, в незаконный оборот психотропных веществ.

Ранее, в 2025 году, двое участников данной группы уже были осуждены к длительным срокам лишения свободы - от 16 до 18 лет. Приговор вступил в законную силу.

Несмотря на это, в ходе дальнейшей работы правоохранительных органов была выявлена оставшаяся часть преступной сети. В отношении неустановленных лиц выделено отдельное уголовное дело.

В рамках оперативно-следственных мероприятий на территории Карагандинской области и области Ұлытау задержаны трое участников схемы. У них изъяты синтетические наркотики в крупном размере.

Анализ изъятых цифровых носителей позволил установить дополнительных участников. Впоследствии были задержаны еще двое жителей Жезказгана, у которых обнаружено около 1 килограмма психотропных веществ.

В ходе дальнейших мероприятий правоохранители вышли на одного из поставщиков, у которого изъято 850 граммов наркотиков.

Также установлен канал поставки. В качестве отправителя выявлен житель Караганды, по месту жительства которого обнаружено еще 800 граммов психотропных веществ.

В результате проведенной операции ликвидировано звено транснациональной наркосети. Всего из незаконного оборота изъято около 3,5 килограмма синтетических наркотиков.

В настоящее время в отношении трех обвиняемых дело рассматривается в суде, по четырем лицам досудебное расследование находится на стадии завершения.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.