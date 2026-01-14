Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по региональному развитию с участием министерств, акиматов областей, передает BAQ.KZ.

В ходе совещания обсуждалась реализация проекта "Ауыл Аманаты" и исполнение поручений Главы государства, данных по итогам диалог-платформы сельских акимов.

Особое внимание вице-премьер уделил деятельности социальных предпринимательских корпораций (СПК) в сельской местности. Канат Бозумбаев поручил Министерству национальной экономики подготовить предложения по переформатированию работы СПК с целью повышения их эффективности и поддержки сельских кооперативов.

Также на заседании обсуждалось развитие инфраструктуры для сельского бизнеса, предоставление гарантийной поддержки через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", а также подключение всех регионов к информационной системе Amanatnesie для выдачи льготных кредитов по программе "Ауыл Аманаты".

В рамках проекта акцент сделан на сокращении бюрократии, развитии кооперации и переработке сельскохозяйственной продукции. В 2026 году на реализацию программы предусмотрено 100 млрд тенге, из которых около 60 млрд тенге направят на поддержку порядка 600 кооперативов.

Параллельно рассматриваются перспективы создания мясного кластера в Ерейментауском районе Акмолинской области. Канат Бозумбаев поручил проработать экономические и организационные параметры проекта с учетом действующих государственных программ поддержки.