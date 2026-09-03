Канат Бозумбаев получил назначение после согласования в Курултае

Канат Бозумбаев назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Перед назначением кандидатуру Бозумбаева рассмотрели депутаты Курултая. Она была согласована на заседании Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.

Вопрос рассматривался в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания комитет рекомендовал кандидатуру Каната Бозумбаева для назначения на должность заместителя Премьер-министра.

После согласования Глава государства подписал соответствующий указ.