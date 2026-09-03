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Канат Бозумбаев получил назначение после согласования в Курултае

3 Сентября 2026, 10:44
АВТОР
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Акорда 3 Сентября 2026, 10:44
3 Сентября 2026, 10:44
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Фото: Акорда

Канат Бозумбаев назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Перед назначением кандидатуру Бозумбаева рассмотрели депутаты Курултая. Она была согласована на заседании Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.

Вопрос рассматривался в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания комитет рекомендовал кандидатуру Каната Бозумбаева для назначения на должность заместителя Премьер-министра.

После согласования Глава государства подписал соответствующий указ.

О Канате Бозумбаеве

Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».

За годы работы занимал руководящие должности в энергетической отрасли и государственных органах. Возглавлял KEGOC, был акимом Жамбылской и Павлодарской областей, а в 2016 году стал министром энергетики Казахстана.

В последующие годы работал помощником Президента, акимом Алматинской области и советником Главы государства. С марта 2024 года занимает должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет», имеет звание «Заслуженный энергетик СНГ».

 
 
 

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