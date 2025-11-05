В рамках Astana Media Week 2025, проходящей в Астане, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков рассказал о том, как государство видит регулирование и развитие искусственного интеллекта в сфере медиа и коммуникаций, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, в настоящее время закон об искусственном интеллекте уже передан на рассмотрение Сената. Документ подробно регулирует ключевые аспекты применения ИИ, включая оценку рисков, меры безопасности и вопросы финансирования.

"Этот закон – первый шаг к системному регулированию искусственного интеллекта. Мы как регулятор рассматриваем не только правовые, но и финансовые механизмы, чтобы обеспечить безопасное и эффективное внедрение технологий", – отметил Канат Искаков.

Он подчеркнул, что министерство будет стимулировать внедрение ИИ в медиа, однако делать это необходимо "очень аккуратно и точечно" – с прицелом на повышение аналитического уровня, глубины и содержательности медиаматериалов, не нанося вреда общественной безопасности и научной этике.

"Если мы не будем использовать новые технологии, мы рискуем потерять конкурентоспособность. Казахстанская медиасфера всегда была сильной и должна оставаться на уровне мировых стандартов, применяя инновации и цифровые решения", – подчеркнул вице-министр.

В завершение Канат Искаков отметил, что развитие технологий должно идти без нарушения базовых демократических принципов.

"Мы никогда не будем внедрять инновации за счёт ограничения свободы слова или выражения мнений. Эти права закреплены в Конституции и международных нормах, и они для нас неприкосновенны", – добавил он.

Astana Media Week 2025 проходит с 5 по 7 ноября в Казмедиа центре и объединяет ведущих экспертов, журналистов, представителей госорганов и международных организаций для обсуждения будущего медиа в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.