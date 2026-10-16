Канат Искаков выступил за развитие профессиональных связей между СМИ тюркских стран

Развитие профессиональных контактов между журналистами, медиакомпаниями и образовательными организациями стало одной из тем VIII заседания министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств, ответственных за СМИ и информацию. Встреча прошла в Астане в рамках международного медиафорума Astana Media Week, передает BAQ.KZ.

Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков отметил, что для укрепления сотрудничества важно создавать условия для обмена профессиональным опытом между представителями медиасферы.

«Мы считаем целесообразным проводить встречи не только министров и ответственных секретарей, но и медиаменеджеров», — заявил он.

По словам Искакова, взаимодействие между специалистами из разных стран можно развивать через совместные мастер-классы, стажировки, исследовательские проекты и образовательные программы. Такие инициативы позволят расширить профессиональные компетенции журналистов и укрепить связи между медиасообществами.

Отдельно первый вице-министр обратил внимание на развитие цифрового контента и применение искусственного интеллекта. По его мнению, этим направлениям необходимо уделять особое внимание при формировании будущих медиапроектов.

Искаков подчеркнул, что сотрудничество должно быть ориентировано на практические результаты, а договорённости участников встреч — переходить в конкретные совместные инициативы.

По итогам заседания было подписано совместное коммюнике. Следующее, девятое заседание представителей стран Организации тюркских государств, ответственных за СМИ и информацию, планируется провести в Бишкеке.