Канат Искаков выступил за развитие профессиональных связей между СМИ тюркских стран
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Развитие профессиональных контактов между журналистами, медиакомпаниями и образовательными организациями стало одной из тем VIII заседания министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств, ответственных за СМИ и информацию. Встреча прошла в Астане в рамках международного медиафорума Astana Media Week, передает BAQ.KZ.
Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков отметил, что для укрепления сотрудничества важно создавать условия для обмена профессиональным опытом между представителями медиасферы.
«Мы считаем целесообразным проводить встречи не только министров и ответственных секретарей, но и медиаменеджеров», — заявил он.
По словам Искакова, взаимодействие между специалистами из разных стран можно развивать через совместные мастер-классы, стажировки, исследовательские проекты и образовательные программы. Такие инициативы позволят расширить профессиональные компетенции журналистов и укрепить связи между медиасообществами.
Отдельно первый вице-министр обратил внимание на развитие цифрового контента и применение искусственного интеллекта. По его мнению, этим направлениям необходимо уделять особое внимание при формировании будущих медиапроектов.
Искаков подчеркнул, что сотрудничество должно быть ориентировано на практические результаты, а договорённости участников встреч — переходить в конкретные совместные инициативы.
По итогам заседания было подписано совместное коммюнике. Следующее, девятое заседание представителей стран Организации тюркских государств, ответственных за СМИ и информацию, планируется провести в Бишкеке.
Самое читаемое
- В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Мультфильм о наследии Ясави представили школьникам Астаны
- Как ускорить грузоперевозки по Среднему коридору: Турция представила свои предложения
- В Астане для охраны общественного порядка задействовали роботов-собак с искусственным интеллектом
- Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды