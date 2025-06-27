С начала 2025 года на историческую родину вернулись 5 496 этнических казахов, получивших статус кандасов. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, значительная часть переселенцев направляется в регионы с дефицитом рабочей силы, передает BAQ.KZ.

В качестве приоритетных для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные области: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, а также Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская.

Квота приёма кандасов в этих регионах на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 июня уже переселены 917 человек.

Государство оказывает переселенцам меры поддержки. Кандасам выплачивается единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи. Кроме того, в течение одного года им предоставляется помощь для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг в размере от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге в месяц).

По данным ведомства, с начала года различными мерами господдержки воспользовались 340 кандасов, из которых 163 человека уже трудоустроены на постоянную работу.

В целях повышения привлекательности переселения внедрён сертификат экономической мобильности. Он даёт возможность безвозмездно получить до 4,56 млн тенге или 50% стоимости жилья для покупки, строительства или покрытия первоначального взноса по ипотеке.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись более 1 млн 153 тыс. этнических казахов. Основной поток кандасов в 2025 году составили выходцы из Китая (45,8%) и Узбекистана (41,2%). Также переселенцы прибыли из Туркменистана, Монголии, России и других стран.