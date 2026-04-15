Минимальный капитал создаваемого в Казахстане национального рейтингового агентства составит около 10 млрд тенге. Об этом на заседании Мажилиса сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Она уточнила, что размер капитала определен с учетом международного опыта и практики других стран.

«Мы предусматриваем минимальный уставный капитал в размере 10 миллиардов тенге. Это в целом соответствует международной практике», - заявила Абылкасымова.

Почему именно 10 млрд

По ее словам, при расчете учитывался опыт создания национальных рейтинговых агентств в ряде стран, включая Малайзию, Таиланд, Индонезию, Китай, Россию, Южную Корею и другие.

Кроме того, значительный объем капитала необходим на начальном этапе для создания инфраструктуры и привлечения квалифицированных специалистов.

«Капитал будет использоваться для создания всей необходимой инфраструктуры и привлечения качественных аналитиков», - пояснила глава АРРФР.

Что внесут международные агентства

Отвечая на вопрос депутата о различиях в требованиях к акционерам, Абылкасымова отметила, что международные рейтинговые агентства смогут участвовать в капитале не только деньгами. В частности, речь идет о:

методологиях оценки,

экспертизе,

технологиях.

«При участии международного рейтингового агентства оно будет предоставлять свою методологию, экспертизу и технологии», - сообщила она.

При этом стоимость такого участия будет оцениваться регулятором.