Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жетысу ведётся расследование факта хищения средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай, передаёт BAQ.KZ.

В 2020 году "Отдел внутренней политики Ескельдинского района" заключил с подрядной организацией договор на ремонт объекта на сумму 753 млн тенге. Согласно условиям договора, работы должны были завершиться в декабре 2021 года, однако Дом культуры до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Следствие установило, что ряд оплаченных работ фактически не был выполнен. В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге.

В отношении причастных лиц наложены ограничения на имущество.

Расследование продолжается. Дополнительная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.