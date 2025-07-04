В Караганде 8-летний мальчик выпал из окна третьего этажа
Он чудом выжил после падения.
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
142Фото: sb.by
Вечером 3 июля в Караганде произошёл трагический инцидент - из окна третьего этажа жилого дома на проспекте Шахтёров выпал 8-летний мальчик, передает BAQ.KZ со ссылкой на eKaraganda.kz. По информации пресс-службы ДЧС, ребёнок находился в комнате без присмотра взрослых.
Пострадавшего ребёнка незамедлительно госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По данным управления здравоохранения, состояние мальчика стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, а специалисты напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно вблизи окон и балконов.
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