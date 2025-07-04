Вечером 3 июля в Караганде произошёл трагический инцидент - из окна третьего этажа жилого дома на проспекте Шахтёров выпал 8-летний мальчик, передает BAQ.KZ со ссылкой на eKaraganda.kz. По информации пресс-службы ДЧС, ребёнок находился в комнате без присмотра взрослых.

Пострадавшего ребёнка незамедлительно госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По данным управления здравоохранения, состояние мальчика стабильное, он получает необходимую медицинскую помощь.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, а специалисты напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно вблизи окон и балконов.