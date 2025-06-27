Неожиданные роды произошли на улице Гапеева в Караганде — женщина начала рожать прямо на автобусной остановке "ТБЦ", передаёт BAQ.KZ.

Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь роженице на месте и доставили её вместе с новорождённым в перинатальный центр областной клинической больницы.

"По результатам оказания помощи роженица с новорождённым ребёнком доставлены в перинатальный центр ОКБ. Состояние мамы стабильное. Ребёнок находится в реанимации, состояние тяжёлое", — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Медики продолжают наблюдение за новорождённым. Обстоятельства произошедшего уточняются.