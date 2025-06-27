Карагандинка родила ребёнка на автобусной остановке, он — в реанимации
Экстренные роды произошли под открытым небом.
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
84Фото: Unsplash
Неожиданные роды произошли на улице Гапеева в Караганде — женщина начала рожать прямо на автобусной остановке "ТБЦ", передаёт BAQ.KZ.
Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь роженице на месте и доставили её вместе с новорождённым в перинатальный центр областной клинической больницы.
"По результатам оказания помощи роженица с новорождённым ребёнком доставлены в перинатальный центр ОКБ. Состояние мамы стабильное. Ребёнок находится в реанимации, состояние тяжёлое", — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Медики продолжают наблюдение за новорождённым. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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