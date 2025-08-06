Карагандинские предприниматели наказаны за продажу картофеля в обход товарной биржи
Основанием для проверки стала информация, поступившая от областной прокуратуры.
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В Карагандинской области 12 предпринимателей привлечены к административной ответственности за нарушение правил реализации биржевых товаров, передает BAQ.KZ.
Согласно действующему законодательству, в том числе приказу Министра национальной экономики РК от 26 февраля 2015 года №142, свежий и охлаждённый картофель в объёме 60 тонн и более подлежит обязательной реализации через товарную биржу. Это требование призвано обеспечить прозрачность торгов, равный доступ участников рынка и предотвратить ценовые манипуляции.
Однако, как установил Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области, в период с 2022 по 2024 годы предприниматели продавали крупные партии картофеля напрямую, минуя биржевые торги.
По итогам проверки было составлено 69 административных протоколов. Девять из двенадцати предпринимателей признали вину и согласились на уплату штрафов в порядке сокращённого производства. В результате в бюджет уже взыскано более 7,3 миллиона тенге.
Оставшиеся трое предпринимателей воспользовались правом на судебное разбирательство — их дела переданы на рассмотрение в суд.
В антимонопольном органе напомнили, что обход установленного порядка реализации биржевых товаров влечёт административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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