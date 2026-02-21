Карагандинских студентов оштрафовали за дроперство
Подсудимые за плату передавали свои банковские счета посторонним лицам.
В районе имени Казыбек би города Караганда вынесен обвинительный приговор двум студентам, признанным виновными в дроперстве, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре, с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена статья 232-1, предусматривающая ответственность за незаконную передачу третьим лицам доступа к банковским счетам, платёжным картам и средствам идентификации за денежное вознаграждение или иную имущественную выгоду.
По материалам дела, подсудимые за плату передавали свои банковские счета посторонним лицам. Такие схемы часто используются при интернет-мошенничестве для обналичивания и вывода похищенных средств.
В суде студенты полностью признали вину и раскаялись. Их причастность была подтверждена совокупностью представленных доказательств. По итогам рассмотрения дела суд назначил им наказание в виде штрафа.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В надзорном органе напомнили, что передача банковских карт, счетов и персональных данных третьим лицам, даже временно и «за подработку», влечёт уголовную ответственность.
