Жители Караганды уже несколько дней живут в облаке едкого дыма, который накрыл город после масштабного пожара на мусорном полигоне. Несмотря на заявления коммунальщиков о полной ликвидации возгорания, гарь продолжает душить людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал KTK.

Пожар, охвативший целый гектар полигона, начался еще в субботу. Пламя вроде бы удалось погасить в течение суток, но очаги тления продолжают отравлять воздух. Особенно остро проблему ощущают жители частного сектора - клубы дыма ветер гонит прямо к их домам, превращая ночи в настоящие газовые атаки.

"Я проснулась среди ночи от дикого запаха гари. Думала — может, у нас дома что-то загорелось. Вышла на улицу - и просто ужаснулась. Дым такой, что хоть топор вешай. Он просачивается даже в закрытые окна. Это ведь угарный газ, от него можно не проснуться", - рассказывает местная жительница Ольга Фрелих.

По словам очевидцев, дым стоит плотной завесой, а наутро многие просыпаются с головной болью и першением в горле. Некоторые всерьёз опасаются, что однажды просто не проснутся. В городе множатся слухи о том, что возгорание могло быть преднамеренным - якобы полигон поджигают, чтобы сократить объёмы мусора. Однако в коммунальной службе эти догадки категорически отвергают.

"Мы ежедневно направляем на полигон до 10 единиц спецтехники. Это самосвалы, погрузчики. Версия о поджоге беспочвенна. Возгорание произошло из-за сильной жары - в тот день было +35 градусов", - заявил глава компании "ГорКомТранс" Марат Бимаганбетов.

Тем не менее, карагандинцы требуют более решительных мер. Люди просят установить станции мониторинга воздуха, провести независимую экспертизу и наказать виновных - если таковые найдутся. Пока же горожане продолжают бороться с гарью подручными средствами: кто завешивает окна мокрыми простынями, кто запасается респираторами.

Ранее мы сообщали, что новый мусорный полигон начали строить в Балхаше.