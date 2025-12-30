В Астане прошло третье заседание Рабочей группы по парламентской реформе под председательством Государственного советника Ерлана Карина, передает BAQ.KZ.

Участники встречи обсудили вопросы законодательных функций будущего однопалатного Парламента и ход подготовки предложений в рамках предстоящих изменений.

Ерлан Карин отметил, что инициированная Главой государства парламентская реформа является логическим продолжением масштабной политической модернизации и реализуется в рамках базовой формулы государственного строительства "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". По его словам, ключевая цель реформы заключается в повышении эффективности и качества законотворческой деятельности.

В ходе заседания были рассмотрены промежуточные итоги сбора и систематизации предложений граждан по парламентской реформе, а также обсуждены основные аспекты законодательной функции будущего однопалатного Парламента. Директор Институт парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступивших инициативах. По ее данным, через специальный раздел "Парламентская реформа" на платформах e-Otinish и eGov поступило более 400 предложений от граждан, экспертов и представителей общественности, которые проходят аналитическую обработку в институте.

Государственный советник подчеркнул, что между заседаниями ведется интенсивная и содержательная работа по выработке общих подходов на основе новых инициатив, а также отметил заметное улучшение качества аналитических материалов и самих предложений. Заместитель руководителя Рабочей группы, помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, изложил обобщенные подходы к совершенствованию законотворческой функции Парламента, сформированные с учетом предложений членов Рабочей группы и политических партий.

Свои идеи и предложения по организации законотворческого процесса и механизмам повышения качества законов также представили члены Рабочей группы, представляющие экспертное сообщество, политические партии и гражданский сектор. Участники заседания отметили, что парламентская реформа является важным этапом политической модернизации страны и направлена на усиление роли законодательной власти и дальнейшее развитие профессионального законотворчества.

По итогам заседания Ерлан Карин поручил обобщить и проанализировать все поступившие предложения. Работа по выработке подходов к совершенствованию парламентской системы будет продолжена поэтапно на следующих заседаниях Рабочей группы.