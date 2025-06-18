В апреле 2025 года Казахстан импортировал 52,6 тысяч тонн картофеля, что в 8,5 раза превышает объёмы за аналогичный период прошлого года. Такого масштабного ввоза страна не видела уже много лет — объёмы за один месяц почти догнали среднегодовой уровень импорта за предыдущее десятилетие, передает BAQ.KZ.

С января по апрель в страну поступило 98,2 тыс. тонн картофеля, что на 70% больше, чем среднегодовые показатели за 2015–2024 годы. Главными поставщиками стали Китай (58% от общего объема) и Пакистан (35%). Для сравнения: год назад 90% картофельного импорта приходилось на Россию, которая теперь сама увеличила закупки в КНР из-за неурожая.

В денежном выражении импорт за апрель составил $14,5 млн, а за первые четыре месяца года — $25,1 млн. Для контраста, за весь 2024 год на импорт картофеля Казахстан потратил $5,7 млн.

Причины столь активного импорта — в резком росте цен на внутреннем рынке и снижении запасов продукции. Уже в январе правительство ограничило экспорт картофеля, а в марте Минсельхоз признал недостоверность данных о запасах в ряде регионов. Это совпало с повышенным спросом на казахстанскую продукцию со стороны Узбекистана и других соседей, что дополнительно усилило дефицит.

На фоне дефицита цены на картофель побили десятилетний рекорд: по итогам апреля годовой рост составил +79%, в мае — +66,9%, а по оперативным данным на 10 июня — +61,6%. Власти надеются, что усиленный импорт поможет стабилизировать ситуацию, но потребители уже почувствовали рост цен в кошельке.