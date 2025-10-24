В Алматы обсудили развитие цифровых платформ в туризме и договорились о новых форматах сотрудничества между банками и туристическим бизнесом, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие состоялось в формате открытого диалога между представителями туристической отрасли, банковского сектора и государственных органов. Центральной темой обсуждения стали цифровые платформы в туризме — их риски, вызовы и возможные пути законодательного регулирования.

За одним столом собрались представители Kaspi Bank, Halyk Bank, Freedom Bank, а также туристских компаний и ассоциаций.

Как отметили в министрестве туризма и спорта, особое внимание уделили поиску сбалансированных решений, которые позволят сохранить занятость турагентов и обеспечить устойчивое развитие внутреннего рынка.

Представители Freedom Bank и Halyk Bank представили новые формы сотрудничества с турбизнесом, направленные на упрощение финансовых операций и повышение прозрачности сделок. Участники встречи отметили, что подобные инициативы могут стать стимулом для цифровизации отрасли.

Представители Kaspi Travel выразили готовность рассмотреть поступившие предложения и обсудить их на уровне компании, подчеркнув важность совместного поиска решений для поддержки туризма.

По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении совместной работы между Комитетом индустрии туризма, банковским сектором и представителями бизнеса для выработки эффективных инструментов регулирования и цифрового развития отрасли.