Kaspi и Freedom усиливают цифровые проекты в Турции — Токаев

В Астане президент Касым-Жомарт Токаев заявил о расширении сотрудничества с Турцией в ключевых отраслях - от энергетики до цифровых технологий.

Энергетика и промышленность

Глава государства сообщил, что в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам энергетического комплекса.

"На фоне текущей ситуации на нефтегазовом рынке достигнута договоренность об углублении сотрудничества в этой отрасли. Мы приветствуем планы компании Turkish Petroleum Corporation выйти на рынок Казахстана. Наша страна заинтересована в совместной реализации крупных проектов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что важным направлением остается горнодобывающий сектор.

"Турецкие компании обладают богатым опытом в разработке месторождений полезных ископаемых, переработке металлов и производстве лития. В связи с этим я призвал предпринимателей братской страны принять активное участие в наших крупных проектах", - подчеркнул Президент.

Сельское хозяйство и экспорт

Еще одним приоритетом сотрудничества названо сельское хозяйство.

"В этой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе с участием компаний Tiryaki Agro и Alarko Holding. Кроме того, мы с Президентом Турции договорились в ближайшее время принять Дорожную карту, направленную на увеличение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией", - отметил Токаев.

По его словам, это позволит увеличить экспорт зерновых культур и расширить применение современных агротехнологий.

Цифровая экономика и финтех

Президент отдельно остановился на развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"Недавно я подписал Указ о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю это исключительно важным шагом, сделанным для будущего нашей страны", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цифровизацию как стратегический приоритет.

"Казахстан рассматривает развитие сферы искусственного интеллекта и цифровизации как стратегический приоритет. В этой сфере предприниматели двух стран реализовали ряд успешных проектов", - отметил Президент.

Особое внимание он уделил сотрудничеству компаний.

"Компания Kaspikz вдохнет новую жизнь в деятельность турецкой компании Hepsiburada. А Freedom Holding участвует в формировании цифровой экосистемы и брокерских услуг на рынке Турции", - заявил Токаев.

Он добавил, что также подписан меморандум между турецкой биржей Borsa Istanbul и Международным финансовым центром "Астана".