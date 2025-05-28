Азербайджанская компания выступила с инициативой построить подземный тоннель между Каспийским и Черным морями, что откроет прикаспийским государствам прямой выход к мировому океану. Специалисты заявили о готовности приступить к разработке технико-экономического обоснования и привлечению инвесторов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на khabar.kz.

Согласно концепции, тоннель диаметром 10 метров позволит воде из Черного моря поступать в Каспий естественным самотёком благодаря разнице в уровнях. Проект, по мнению инициаторов, способен не только сблизить тюркские государства, но и перестроить логистику региона.

"Это амбициозная идея, которая может изменить геоэкономику Евразии. Казахстан, например, получит возможность экспортировать нефть, зерно и металлы напрямую в Средиземное море и далее, минуя зависимость от российских и иранских маршрутов", — отметил Нурлан Мунбаев, эксперт по водным ресурсам.

Проект также рассматривается как возможное решение проблемы обмеления Каспия, уровень которого в 2024 году достиг исторического минимума за 400 лет. Учёные предупреждают: при сохранении негативной динамики регион может столкнуться с последствиями, аналогичными Аральской катастрофе.

В Актау уже ведутся грантовые исследования по мониторингу состояния моря. Эколог Сымбат Койбакова рассказала о работах в области гидрохимии, гидрофизики и гидробиологии, а также спутниковом отслеживании разливов нефти.

В случае реализации, тоннель будет оборудован регулирующими устройствами и шлюзовыми системами, чтобы минимизировать угрозы для экосистем двух морей, различающихся по солености и биоцинозу. Также запланирован международный экологический мониторинг.

В качестве прецедента авторы указывают на Фемарнбельтский тоннель между Данией и Германией, длиной 18 км, строительство которого стартовало в 2021 году.

Реализация казпийско-черноморского тоннеля потребует колоссальных вложений и международного сотрудничества, но может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века.

Ранее на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования прозвучало тревожное заявление о критическом состоянии Каспийского моря. Депутат Сергей Пономарёв в своём выступлении подчеркнул, что Казахстану принадлежит самая мелководная часть Каспия, и именно она сегодня стремительно теряет воду.