Каспийское море стремительно мельчает. За последние десятилетия оно теряет свои очертания, а с ними — рыбу, тюленей, питьевую воду и экономическую стабильность прибрежных регионов. Для Казахстана, обладающего самой протяжённой береговой линией Каспия, это не просто вызов — это экзистенциальная угроза. Эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скакова в интервью BAQ.KZ дала всестороннюю оценку происходящим изменениям и рассказала, какие шаги необходимы, чтобы сохранить море — и жизнь вокруг него.

Обмеление Каспийского моря — это один из наиболее острых и тревожных экологических процессов в регионе. Согласно научным данным, уровень моря стабильно снижается с 1996 года. И если ситуация не изменится, к концу 21 века Каспий может уйти на 9–18 метров ниже нынешней отметки. Такие прогнозы сделали голландские и немецкие учёные, рассматривая климатические сценарии.

По словам Скаковой, особенно остро изменения ощущаются в дельте Жайыка в районе Атырау. Уровень ниже -28,5 метра считается критическим — это историческая черта, за которой начинаются процессы, необратимые для экосистем и экономики региона.

Однако, несмотря на серьёзность положения, эколог призывает не впадать в пессимизм.

"Необходимо разработать план адаптации прибрежных экосистем и инфраструктуры, включая пересмотр зонирования, защиту водно-болотных угодий, охрану биоразнообразия. Конечно, часть изменений будет носить необратимый характер. Вместе с тем, говорить о полной безысходности пока преждевременно. На ход событий ещё можно повлиять, если перейти от фрагментарных решений к скоординированным межгосударственным мерам", — поделилась эколог.

Ключевой фактор — изменение климата

Основной причиной обмеления эксперт называет изменение водного баланса моря, вызванное прежде всего глобальными климатическими сдвигами. Повышение среднегодовых температур, усиление испарения, снижение осадков — всё это напрямую влияет на поступление воды в Каспий.

Однако виновата в этом не только природа. Скакова подчёркивает и роль человека. По её словам, строительство плотин и водохранилищ, отвод воды для энергетики и аграрного сектора, нерациональное использование водных ресурсов — всё это существенно сокращает естественный сток в море. Нельзя сбрасывать со счетов и последствия неэффективной гидрополитики, когда крупные инфраструктурные проекты нарушают водный режим рек.

При этом ответственность ложится как на государство, так и на бизнес: хозяйствующие субъекты не внедряют водосберегающие технологии, нарушают экологические нормы. А государственные органы недостаточно адаптируют свои стратегии к климатическим реалиям.

"Климатический фактор — основной, но без реформы в области трансграничного водопользования и устойчивого природопользования, ситуация будет только ухудшаться. Необходим системный подход от климатической дипломатии до комплексных адаптационных стратегий в прибрежных зонах. Это уже выходит за рамки только природных процессов и требует скоординированных политических решений", — говорит эксперт.

Экологические последствия

Обмеление Каспия уже вызвало череду серьёзных последствий. Особую обеспокоенность вызывает сокращение популяций осетровых. Причинами стали не только обмеление, но и чрезмерный вылов, ухудшение среды обитания. Аналогичная ситуация с каспийским тюленем — его численность снижается с угрожающей скоростью.

По словам Скаковой, береговые экосистемы деградируют, качество воды ухудшается, а водно-болотные угодья теряют способность к самовосстановлению. Эколог отмечает, что в будущем жители региона могут столкнуться с серьёзными последствиями. Снижение уровня моря ведёт к трансформации прибрежных территорий, риску подтоплений и проблемам с логистикой. Это может подорвать целые отрасли — от рыболовства до транспортировки грузов, что создаёт серьёзные экономические вызовы для региона.

"Рыболовы рискуют потерять промысловые объекты, фермеры — столкнуться с засолением почв и снижением урожайности. Жителям прибрежных городов может грозить нехватка питьевой воды и ухудшение судоходства", — предупреждает эколог.

Эксперт считает, что Казахстан реагирует на вызовы: регулирует водопотребление, усиливает контроль, ведёт просветительскую работу. Однако текущие усилия не отражают масштаб кризиса.

По её словам, нужен системный пересмотр всей водной политики и активное международное сотрудничество. Особое внимание необходимо уделить прибрежным экосистемам. Так же нужно создать план адаптации, включая пересмотр зонирования, защиту угодий и охрану биоразнообразия.

Говоря о взаимодействии с активистами, Скакова отмечает позитивные примеры — мониторинг загрязнений, совместные просветительские проекты, участие НПО в обсуждении экологических программ. Но при этом признаёт и существующие барьеры: нехватка данных, ограниченное финансирование, препятствия в получении разрешений и, порой, интересы чиновников, не совпадающие с задачами охраны природы.

Отметим, Казахстан активно участвует в международных программах, включая Рамочную конвенцию по защите Каспийского моря. Сотрудничество ведётся с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном. Однако реализация совместных проектов сталкивается с трудностями в координации.

Тем не менее, участие Казахстана в этих инициативах — "важный шаг, который необходимо расширять и усиливать", — считает Скакова. Особенно важно объединить усилия в части трансграничного водопользования, мониторинга и прогноза климатических рисков.

По словам эколога, сценарий бездействия — один из самых тревожных.

"Через 10–20 лет мы можем столкнуться с исчезновением прибрежных экосистем, резким сокращением рыбных ресурсов и ухудшением качества воды. В ряде регионов возможна трансформация солёности, потеря биоразнообразия и гуманитарные последствия для местного населения", — говорит Скакова.

Она подчеркнула, чтобы этого избежать, необходим комплексный план: сократить использование воды из рек, питающих Каспий, восстановить реки, развивать адаптационные меры и поддерживать местные сообщества. Также важно своевременно реагировать на изменение береговой линии — создавать новые особо охраняемые территории, пересматривать границы природных зон.

Каспийское море — это не просто водоём, это природная и экономическая опора региона. Если не предпринять решительных мер, последствия будут катастрофичными. Эколог Айжан Скакова чётко обозначила: обмеление Каспия — это не приговор, но шанс на спасение у нас остаётся лишь при условии срочной международной консолидации, системного пересмотра природопользования и активного участия общества.