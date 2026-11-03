Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о создании стратегического резерва урана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления национальной атомной компании «Казатомпром» Меиржана Юсупова. Главе государства доложили о работе по созданию стратегического резерва урана, новых зарубежных контрактах и планах по расширению ресурсной базы страны.

Меиржан Юсупов представил отчет о текущей деятельности компании и реализации ее стратегических приоритетов.

Казатомпром ведет геологоразведку на шести участках общей площадью более 1 тысячи квадратных километров. В планах компании начало разведки нового перспективного участка Кызылту площадью 124 квадратных километра.

Отдельное внимание на встрече уделили международному сотрудничеству. В 2026 году Казатомпром заключил новые контракты на поставку природного урана с крупными энергетическими компаниями Индии и Китая.

Компания продолжает развивать сотрудничество с ведущими участниками атомной отрасли и расширять рынки сбыта своей продукции.

Президенту доложили о работе Казатомпрома в сфере ядерного топливного цикла и дальнейших планах, предусмотренных стратегией развития компании на 2025–2034 годы.

Еще одним направлением стала научно-технологическая деятельность. Казатомпром проводит исследования для совершенствования технологий добычи урана и попутного извлечения редких и редкоземельных металлов.

На встрече обсудили и социальные проекты компании. В 2026 году Казатомпром выделил более 13 млрд тенге на строительство объектов здравоохранения, образования и спорта. Работа ведется в рамках масштабной программы развития социальной и инфраструктурной сферы по поручению Президента.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию ресурсной базы, расширению международного сотрудничества и реализации социальных инициатив.