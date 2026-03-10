  • Главная
Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников на ОАЭ

Об этом сообщает Акорда.

Сегодня 2026, 20:57
Фото: BAQ.kz - архив

Президент Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, передает BAQ.kz.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник Президента – пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров. Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств – это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов.

