Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности
3 Ноября 2026, 18:08
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3 Ноября 2026, 18:083 Ноября 2026, 18:08
132Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности министра транспорта, сообщили в Акорде.
Соответствующий указ подписал Глава государства.
Нурлан Сауранбаев впервые возглавил Министерство транспорта 30 июня 2025 года. 3 сентября 2026 года его повторно назначили на эту должность.
До назначения он руководил национальной компанией «Қазақстан темір жолы».
На посту министра транспорта проработал 1 год и 4 месяца.
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