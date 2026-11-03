Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности министра транспорта, сообщили в Акорде.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

Нурлан Сауранбаев впервые возглавил Министерство транспорта 30 июня 2025 года. 3 сентября 2026 года его повторно назначили на эту должность.

До назначения он руководил национальной компанией «Қазақстан темір жолы».

На посту министра транспорта проработал 1 год и 4 месяца.