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Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности

3 Ноября 2026, 18:08
АВТОР
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Aqorda 3 Ноября 2026, 18:08
3 Ноября 2026, 18:08
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности министра транспорта, сообщили в Акорде.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

Нурлан Сауранбаев впервые возглавил Министерство транспорта 30 июня 2025 года. 3 сентября 2026 года его повторно назначили на эту должность.

До назначения он руководил национальной компанией «Қазақстан темір жолы».

На посту министра транспорта проработал 1 год и 4 месяца. 

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