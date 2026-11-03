Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Болгарии с победой на выборах
3 Ноября 2026, 17:02
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3 Ноября 2026, 17:023 Ноября 2026, 17:02
69Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Илияне Йотовой по случаю ее избрания президентом Болгарии, сообщили в Акорде.
«Ваша убедительная победа на выборах, несомненно, является ярким свидетельством высокого доверия народа к Вам и поддержки Ваших инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития страны», - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Илияне Йотовой успехов на новом посту, а народу Болгарии благополучия и процветания.
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