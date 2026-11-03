Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Болгарии с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Илияне Йотовой по случаю ее избрания президентом Болгарии, сообщили в Акорде.

«Ваша убедительная победа на выборах, несомненно, является ярким свидетельством высокого доверия народа к Вам и поддержки Ваших инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития страны», - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Илияне Йотовой успехов на новом посту, а народу Болгарии благополучия и процветания.