Касым-Жомарт Токаев прибыл для участия в торжественном приеме ШОС
Сегодня, 16:37
Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конференц-центр "Мэйцзян" в Тяньцзине для участия в торжественном приеме в честь глав делегаций стран – участниц саммита ШОС, передаёт BAQ.KZ.
Главу государства встретили Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.
Кроме того, Акорда опубликовала видео глав делегаций стран – участниц саммита ШОС.
