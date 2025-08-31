Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конференц-центр "Мэйцзян" в Тяньцзине для участия в торжественном приеме в честь глав делегаций стран – участниц саммита ШОС, передаёт BAQ.KZ.

Главу государства встретили Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Кроме того, Акорда опубликовала видео глав делегаций стран – участниц саммита ШОС.