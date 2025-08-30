  • 30 Августа, 15:16

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

Сегодня, 14:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
107
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Самое читаемое

Наверх