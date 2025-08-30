Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
Сегодня, 14:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
107Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает BAQ.KZ.
Сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?