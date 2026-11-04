Весомое наследие: Президент о “Народной стройке”
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Президент высоко оценил вклад Network School в становление технологической экосистемы Казахстана и отметил готовность к укреплению сотрудничества.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан активно инвестирует в образование, науку и развитие цифровых компетенций для подготовки нового поколения технологических лидеров.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о выдвинутой в Послании инициативе «Народная стройка», которая позволит оставить будущим поколениям значимое наследие. В рамках программы планируется масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры, включая школы, университеты и медицинские учреждения.
Президент приветствовал запуск Network School Kazakhstan в Астане, а также заинтересованность компании в расширении партнёрства с казахстанскими университетами, стартапами и технологическими предприятиями.
Кроме того, Глава государства поблагодарил Баладжи Шринивасана за инвестиционную поддержку кинофестиваля Astana AI Film Festival.
В свою очередь Баладжи Шринивасан отметил успешное сочетание в Казахстане передовых технологических решений и традиционных отраслей экономики.
Он также представил приоритетные направления развития проекта Network School Kazakhstan, ориентированные на продвижение цифровых решений, развитие человеческого капитала и формирование благоприятной среды для внедрения инноваций.
Президент наградил Баладжи Шринивасана орденом «Достық» II степени за вклад в развитие искусственного интеллекта и инноваций в Казахстане.
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