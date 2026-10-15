Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара

15 Октября 2026, 19:33
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Акорда 15 Октября 2026, 19:33
15 Октября 2026, 19:33
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Фото: Акорда

На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящего в Баку, состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание перспективам расширения казахско-катарского многопланового партнерства, а также реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

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