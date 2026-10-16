Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил в Ереване на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия, который проходит накануне Конференции ООН по биоразнообразию COP17. Глава государства призвал координировать международные усилия по сохранению природы и напомнил об общей ответственности перед будущими поколениями.
Приветствуя участников, Президент поблагодарил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна за теплый прием и высокий уровень организации Саммита.
«Мы собрались здесь, чтобы расширить международное сотрудничество в целях сохранения нашего общего природного наследия. Ведь речь идет об общей ответственности перед будущими поколениями, которые могут столкнуться с серьезными вызовами и угрозами. Это также вопрос выживания нашей цивилизации, поскольку биоразнообразие жизненно необходимо для обеспечения благополучия людей, устойчивости экономики и долгосрочной безопасности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
«Здоровые экосистемы играют важную роль в производстве продовольствия, защите водных ресурсов и поддержании источников доходов для миллионов людей. Вместе с тем опустынивание и нехватка воды, как и другие экологические проблемы, создают серьезную угрозу хрупкому балансу между природой и человеком. Для миллионов людей дефицит воды и деградация земель уже стали повседневной реальностью», – отметил Глава государства.
«Наиболее серьезным последствием является то, что данные процессы выходят за пределы национальных границ, подрывают устойчивое развитие и угрожают глобальной стабильности. Необходимо, чтобы экологическая повестка, основанная на взвешенном подходе и конкретных мерах, превалировала над политическими разногласиями. Нашим общим приоритетом должно стать международное сотрудничество, основанное на истинном партнерстве, беспристрастности и, безусловно, нацеленное на достижение практических результатов», – заявил Президент.
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