Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил в Ереване на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия, который проходит накануне Конференции ООН по биоразнообразию COP17. Глава государства призвал координировать международные усилия по сохранению природы и напомнил об общей ответственности перед будущими поколениями.

Приветствуя участников, Президент поблагодарил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна за теплый прием и высокий уровень организации Саммита.

«Мы собрались здесь, чтобы расширить международное сотрудничество в целях сохранения нашего общего природного наследия. Ведь речь идет об общей ответственности перед будущими поколениями, которые могут столкнуться с серьезными вызовами и угрозами. Это также вопрос выживания нашей цивилизации, поскольку биоразнообразие жизненно необходимо для обеспечения благополучия людей, устойчивости экономики и долгосрочной безопасности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Здоровые экосистемы играют важную роль в производстве продовольствия, защите водных ресурсов и поддержании источников доходов для миллионов людей. Вместе с тем опустынивание и нехватка воды, как и другие экологические проблемы, создают серьезную угрозу хрупкому балансу между природой и человеком. Для миллионов людей дефицит воды и деградация земель уже стали повседневной реальностью», – отметил Глава государства.