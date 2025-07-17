Катамаран с людьми перевернулся на озере Боровое
Спасатели МЧС пришли на помощь.
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
92Фото: МЧС РК
Сегодня в Акмолинской области, на озере Боровое, произошел инцидент с участием отдыхающих, передает BAQ.KZ.
Во время патрулирования спасатели МЧС в Бурабайском районе заметили в 300 метрах от берега перевернувшийся катамаран. На плавсредстве находились два человека.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и благополучно доставили людей на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.
Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
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