Сегодня в Акмолинской области, на озере Боровое, произошел инцидент с участием отдыхающих, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования спасатели МЧС в Бурабайском районе заметили в 300 метрах от берега перевернувшийся катамаран. На плавсредстве находились два человека.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и благополучно доставили людей на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.