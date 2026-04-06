Катон-Карагай хотят превратить в туристический центр Восточного Казахстана
Особое внимание уделяется экологии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области представили стратегию развития Катон-Карагайского района до 2030 года, передает BAQ.kz.
Документ подготовлен совместно с инвесторами холдинга «Aitas» и районными властями.
За последние 7 лет в районе реализовали более 100 проектов, 75 из которых связаны с туризмом. Благодаря этому количество туристов выросло в 5 раз, розничная торговля увеличилась вдвое, а качество образования в школах повысилось на 20%.
Цель стратегии – создать кластер осознанного туризма и к 2030 году обеспечить до 50% экономики района за счёт собственных ресурсов. В ближайшие пять лет планируется строительство:
- двух гостиниц международного уровня,
- двух музеев,
- трёх торгово-туристических комплексов,
- двух рынков для сельхозпродукции.
Основными центрами района станут Катон-Карагай и Урыль, где появятся новые школы, детские сады и полностью обновлённая инфраструктура.
Особое внимание уделяется экологии: район планирует получить международный сертификат Green Destinations и стать первым в Казахстане с полностью чистым воздухом.
Местные предприниматели активно вовлекаются в развитие туризма, а инвесторы планируют расширять проекты и на соседние районы ВКО.
