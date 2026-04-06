В Восточно-Казахстанской области представили стратегию развития Катон-Карагайского района до 2030 года, передает BAQ.kz

Документ подготовлен совместно с инвесторами холдинга «Aitas» и районными властями.

За последние 7 лет в районе реализовали более 100 проектов, 75 из которых связаны с туризмом. Благодаря этому количество туристов выросло в 5 раз, розничная торговля увеличилась вдвое, а качество образования в школах повысилось на 20%.

Цель стратегии – создать кластер осознанного туризма и к 2030 году обеспечить до 50% экономики района за счёт собственных ресурсов. В ближайшие пять лет планируется строительство:

двух гостиниц международного уровня,

двух музеев,

трёх торгово-туристических комплексов,

двух рынков для сельхозпродукции.

Основными центрами района станут Катон-Карагай и Урыль, где появятся новые школы, детские сады и полностью обновлённая инфраструктура.

Особое внимание уделяется экологии: район планирует получить международный сертификат Green Destinations и стать первым в Казахстане с полностью чистым воздухом.

Местные предприниматели активно вовлекаются в развитие туризма, а инвесторы планируют расширять проекты и на соседние районы ВКО.