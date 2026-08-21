«Кайрат» крупно проиграл «Андерлехту» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» потерпел крупное поражение от бельгийского «Андерлехта» в первом матче плей-офф Лиги Европы.

Матч начался неудачно для хозяев. Уже на второй минуте Яакко Оксанен отправил мяч в собственные ворота, после чего «Андерлехт» вышел вперед.

На 24-й минуте Лукаш Амброс удвоил преимущество бельгийской команды.

Ситуация для «Кайрата» еще больше осложнилась на 40-й минуте. Александр Широбоков получил красную карточку, и алматинцы остались в меньшинстве.

В компенсированное время первого тайма Даниил Сикан забил третий мяч в ворота «Кайрата», доведя преимущество гостей до трех голов.

После перерыва алматинцы не смогли изменить ход встречи. Финальный свисток зафиксировал победу «Андерлехта» со счетом 3:0.

Теперь для выхода в следующий этап Лиги Европы «Кайрату» необходимо отыграть отставание минимум в три мяча и забить не менее четырех голов в ответной встрече.