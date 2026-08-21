«Кайрат» крупно проиграл «Андерлехту» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Встреча состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.
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Алматинский «Кайрат» потерпел крупное поражение от бельгийского «Андерлехта» в первом матче плей-офф Лиги Европы.
Матч начался неудачно для хозяев. Уже на второй минуте Яакко Оксанен отправил мяч в собственные ворота, после чего «Андерлехт» вышел вперед.
На 24-й минуте Лукаш Амброс удвоил преимущество бельгийской команды.
Ситуация для «Кайрата» еще больше осложнилась на 40-й минуте. Александр Широбоков получил красную карточку, и алматинцы остались в меньшинстве.
В компенсированное время первого тайма Даниил Сикан забил третий мяч в ворота «Кайрата», доведя преимущество гостей до трех голов.
После перерыва алматинцы не смогли изменить ход встречи. Финальный свисток зафиксировал победу «Андерлехта» со счетом 3:0.
Теперь для выхода в следующий этап Лиги Европы «Кайрату» необходимо отыграть отставание минимум в три мяча и забить не менее четырех голов в ответной встрече.
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