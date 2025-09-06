"Кайрат" признан одной из самых амбициозных команд Лиги Чемпионов
Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высоко оценил алматинский "Кайрат", которому предстоит встретиться с его командой на общем этапе Лиги Чемпионов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Матч "Кайрат" — "Олимпиакос" пройдет 9 декабря в Алматы.
"Мы отправляемся в неизведанное с „Кайратом“. Эта команда успешно прошла через несколько квалификационных раундов и заслуженно вышла на эту стадию. Думаю, они будут одной из самых амбициозных команд турнира", — отметил Мендилибар.
Напомним, жеребьевка свела "Кайрат" с сильнейшими соперниками Европы. В одной группе алматинскому клубу предстоит сыграть против мадридского "Реала", бельгийского "Брюгге", греческого "Олимпиакоса", кипрского "Пафоса", итальянского "Интера", английского "Арсенала", португальского "Спортинга" и датского "Копенгагена".
